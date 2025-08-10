«Возьми паузу и наслаждайся». Кафельников — о жалобах игроков на психологические проблемы

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мыслями по поводу жалоб Андрея Рублёва, Александра Зверева и других теннисистов на психологические проблемы и эмоциональное выгорание.

«Не хочешь — не играй. Никто тебя не заставляет эмоционально выгорать. Возьми паузу и наслаждайся своим свободным временем. Всё очень просто. Это такую профессию каждый из нас выбрал. Выбрал профессию — будь добр выполнять условия. Что я могу тут сказать? Мне тут добавить нечего», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Таймановым.

Полная версия интервью с Евгением Кафельниковым выйдет завтра, 11 августа.