«Я был в ужасе!» Карлос Алькарас вспомнил первый матч с Рафаэлем Надалем в Мадриде

Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о первом матче с 22-кратным победителем мэйджоров Рафаэлем Надалем на «Мастерсе» в Мадриде в 2021 году. Тогда Карлос проиграл со счётом 1:6, 2:6.

Мадрид (м). 2-й круг
05 мая 2021, среда. 16:55 МСК
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Карлос Алькарас
120
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я был в ужасе! Это произвело на меня огромное впечатление, был особенный день. Я праздновал своё 18-летие. Думаю, отчасти поэтому так себя чувствовал: 18 лет, взросление, игра в Мадриде против Рафы… Думаю, всё это имело значение. Но было впечатляюще, больше, чем просто матч. Я жил этим… наслаждался. Мне пришлось изрядно попотеть, но я был в восторге. Это уникальный момент» — приводит слова Алькараса We Love Tennis.

Пьятти — о Синнере и Алькарасе: один хочет праздновать, другой предпочитает быть дома
