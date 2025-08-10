Скидки
Якуб Меншик — Итан Куинн, результат матча 10 августа, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Цинциннати

Якуб Меншик вышел в третий круг турнира в Цинциннати
Комментарии

17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге он обыграл представителя США Итана Куинна со счётом 6:4, 6:2.

Цинциннати (м). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 20:25 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Итан Куинн
США
Итан Куинн
И. Куинн

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Меншик 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Куинна два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Якуб Меншик встретится с победителем матча Лука Нарди (Италия) — Денис Шаповалов (Канада).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
