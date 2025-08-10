Якуб Меншик вышел в третий круг турнира в Цинциннати

17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге он обыграл представителя США Итана Куинна со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Меншик 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Куинна два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Якуб Меншик встретится с победителем матча Лука Нарди (Италия) — Денис Шаповалов (Канада).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.