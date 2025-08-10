Якуб Меншик вышел в третий круг турнира в Цинциннати
Поделиться
17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге он обыграл представителя США Итана Куинна со счётом 6:4, 6:2.
Цинциннати (м). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 20:25 МСК
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Итан Куинн
И. Куинн
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Меншик 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Куинна два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В третьем круге соревнований в Цинциннати Якуб Меншик встретится с победителем матча Лука Нарди (Италия) — Денис Шаповалов (Канада).
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2025
-
22:57
-
22:44
-
22:42
-
22:37
-
22:12
-
22:08
-
22:00
-
21:54
-
21:53
-
21:42
-
21:00
-
20:24
-
20:16
-
20:15
-
20:07
-
19:51
-
19:18
-
19:03
-
18:58
-
18:38
-
18:35
-
18:27
-
18:13
-
18:05
-
18:00
-
17:55
-
17:45
-
17:42
-
17:34
-
16:42
-
16:30
-
16:22
-
16:18
-
16:03
-
15:32