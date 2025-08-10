Скидки
Теннис

Андрей Рублёв — Лёнер Тьен, результат матча 10 августа, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Цинциннати

Андрей Рублёв обыграл Лёнера Тьена на старте «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге соревнований он обыграл американца Лёнера Тьена (55-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Цинциннати (м). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Рублёв 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Тьена четыре эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Андрей Рублёв сыграет с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) — Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующий чемпион соревнований — итальянец Янник Синнер.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
«Нереально за один год такой сделать безумный апгрейд». Рублёв — об условиях в Цинциннати
