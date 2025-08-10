Андрей Рублёв обыграл Лёнера Тьена на старте «Мастерса» в Цинциннати
11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге соревнований он обыграл американца Лёнера Тьена (55-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Цинциннати (м). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Рублёв 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Тьена четыре эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
В третьем круге соревнований в Цинциннати Андрей Рублёв сыграет с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) — Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания).
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующий чемпион соревнований — итальянец Янник Синнер.
