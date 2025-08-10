Кори Гауфф вышла в третий круг «тысячника» в Цинциннати

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), обыграв в матче второго круга китайскую теннисистку Ван Синьюй (37-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. За время матча Гауфф сделала пять подач навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также реализовала пять брейк пойнтов из пяти. Ван Синьюй сделала за матч два эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать два брейк-пойнта из семи.

В третьем круге «тысячника» в Цинциннати Кори Гауфф сыграет с украинской теннисисткой Даяной Ястремской.