Костюк снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы. Швёнтек вышла в 4-й круг без борьбы

27-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк снялась с турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) из-за травмы правого запястья. В третьем круге соревнований она должна была сыграть с шестикратной победительницей турниров «Большого шлема», третьей ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.

Теперь в четвёртом круге соревнований Ига Швёнтек сыграет с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Юань Юэ (Китай).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Джессику Пегулу.