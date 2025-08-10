Скидки
Костюк снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы. Швёнтек вышла в 4-й круг без борьбы

Комментарии

27-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк снялась с турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) из-за травмы правого запястья. В третьем круге соревнований она должна была сыграть с шестикратной победительницей турниров «Большого шлема», третьей ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.

Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Теперь в четвёртом круге соревнований Ига Швёнтек сыграет с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Юань Юэ (Китай).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Джессику Пегулу.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
