Елена Остапенко вышла в третий круг «тысячника» в Цинциннати после снятия Осорио-Серрано

Комментарии

30-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в американском Цинциннати после того, как её соперница по матчу второго круга колумбийская теннисистка Мария-Камила Осорио-Серрано снялась с соревнований.

Цинциннати (ж). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 21:55 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

В матче третьего круга Елена Остапенко сыграет с победительницей матча между представительницей Австралии Дарьей Касаткиной и итальянкой Лючией Бронцетти.

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей победительницей турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла американскую теннисистку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:5.

