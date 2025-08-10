Елена Остапенко вышла в третий круг «тысячника» в Цинциннати после снятия Осорио-Серрано
30-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в американском Цинциннати после того, как её соперница по матчу второго круга колумбийская теннисистка Мария-Камила Осорио-Серрано снялась с соревнований.
Цинциннати (ж). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 21:55 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
Елена Остапенко
Е. Остапенко
В матче третьего круга Елена Остапенко сыграет с победительницей матча между представительницей Австралии Дарьей Касаткиной и итальянкой Лючией Бронцетти.
«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей победительницей турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла американскую теннисистку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:5.
