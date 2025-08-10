Скидки
«Отдала всё, чтобы быть готовой». Марта Костюк — о снятии с «тысячника» в Цинциннати

Комментарии

27-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк в социальных сетях опубликовала пост после снятия с турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В третьем круге соревнований она должна была сыграть с Игой Швёнтек из Польши.

Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

«Травма запястья, которую я получила в Монреале, была настоящим испытанием в эти последние дни. Я отдала всё, чтобы быть готовой к Цинциннати. С помощью моей невероятной команды мне удалось выйти на корт и завершить матч вчера. Для меня многое значило участвовать в соревновании, несмотря на боль, но я должна прислушаться к своему телу. Теперь сосредоточусь на лечении, восстановлении сил и возвращении в форму. Спасибо, Цинциннати. До скорой встречи, Нью-Йорк», — написала Костюк в социальных сетях.

