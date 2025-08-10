Эмма Наварро неожиданно проиграла 124-й ракетке мира во втором круге турнира в Цинциннати

11-я ракетка мира американка Эмма Наварро не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), уступив в матче второго круга представительнице Германии Элле Зайдель (124-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут. За время матча Эмма Наварро сделала три подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Элла Зайдель сделала за матч три эйса, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов.

В третьем круге «тысячника» в Цинциннати Элла Зайдель сыграет с победительницей встречи между американскими теннисистками Кэти Макнелли и Маккартни Кесслер.