Главная Теннис Новости

Эмма Наварро – Элла Зайдель, результат матча 10 августа 2025, счет 1:2, 2-й круг WTA-1000 в Цинциннати

Эмма Наварро неожиданно проиграла 124-й ракетке мира во втором круге турнира в Цинциннати
Комментарии

11-я ракетка мира американка Эмма Наварро не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), уступив в матче второго круга представительнице Германии Элле Зайдель (124-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 4:6.

Цинциннати (ж). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 20:20 МСК
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		1 6
         
Элла Зайдель
Германия
Элла Зайдель
Э. Зайдель

Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут. За время матча Эмма Наварро сделала три подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Элла Зайдель сделала за матч три эйса, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов.

В третьем круге «тысячника» в Цинциннати Элла Зайдель сыграет с победительницей встречи между американскими теннисистками Кэти Макнелли и Маккартни Кесслер.

Новости. Теннис
