Эмма Наварро неожиданно проиграла 124-й ракетке мира во втором круге турнира в Цинциннати
Поделиться
11-я ракетка мира американка Эмма Наварро не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), уступив в матче второго круга представительнице Германии Элле Зайдель (124-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 4:6.
Цинциннати (ж). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 20:20 МСК
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|1
|6
Элла Зайдель
Э. Зайдель
Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут. За время матча Эмма Наварро сделала три подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Элла Зайдель сделала за матч три эйса, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов.
В третьем круге «тысячника» в Цинциннати Элла Зайдель сыграет с победительницей встречи между американскими теннисистками Кэти Макнелли и Маккартни Кесслер.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2025
-
22:57
-
22:44
-
22:42
-
22:37
-
22:12
-
22:08
-
22:00
-
21:54
-
21:53
-
21:42
-
21:00
-
20:24
-
20:16
-
20:15
-
20:07
-
19:51
-
19:18
-
19:03
-
18:58
-
18:38
-
18:35
-
18:27
-
18:13
-
18:05
-
18:00
-
17:55
-
17:45
-
17:42
-
17:34
-
16:42
-
16:30
-
16:22
-
16:18
-
16:03
-
15:32