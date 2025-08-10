«Не надеваю вещи просто ради стиля». Синнер объяснил, почему продолжает носить налокотник

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, почему он продолжает использовать налокотник во время матчей на «Мастерсе» в Цинциннати (США). Синнер получил повреждение руки во время Уимблдона-2025 и с тех пор играет в налокотнике.

– В баскетболе некоторые носят налокотники или наколенники скорее как элемент стиля. Для тебя это всё ещё вопрос комфорта и, как только тебе будет комфортно без него, ты перестанешь его носить? Или думаешь, что будешь носить его ещё какое-то время?

– Не знаю. Когда я приехал сюда, ощущения при ударе по мячу было немного другим и в каком-то смысле оно стало лучше. Если бы это не помогало, я бы его не носил. Я не надеваю вещи просто ради стиля. Сейчас мне комфортно, и в жару он тоже не мешает — не слишком жарко. Я пробовал чёрный налокотник, и разница была заметна, но с белым в жарких условиях проблем нет, – сказал Синнер на пресс-конференции турнира в Цинциннати.

Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), где сыграет с канадским теннисистом Габриэлем Диалло.