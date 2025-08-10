Директор канадского «Мастерса»: уверен, что Синнер и Алькарас будут в Монреале

Директор канадского «Мастерса» Карл Хейл прокомментировал отсутствие лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера и второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса на соревнованиях в Торонто в этом году.

«Что касается снятия некоторых игроков высокого уровня, это явно не то, чего мы хотим. Дрейпер и Джокович также пропустят турнир в Цинциннати в этом сезоне. Эти игроки были травмированы. Считаю, что Алькарас и Синнер должны обратить внимание на наш тур и участвовать в этих крупных турнирах. Поэтому мы ведём переговоры с ними, чтобы гарантировать их участие в нашем событии. Да, я им сказал, знаете ли, потому что мы были в переговорах, когда они снялись, и обсуждали это несколько дней в связи с изменением календаря. Потом я сказал: хорошо, вы знаете, мы будем здесь в 2026 году, вы будете в Монреале и позаботитесь о том, чтобы это произошло. И я уверен, что они будут в Монреале в следующем году», — приводит слова Хейла We Love Tennis со ссылкой на подкаст Nothing Major.