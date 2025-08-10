Янник Синнер рассказал, проводит ли он подготовку к матчам в условиях жары

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, проводит ли он отдельную подготовку для адаптации к матчам в жарких погодных условиях.

– Ты делаешь что-то особенное в тренировках, чтобы подготовиться к жарким условиям игры? Многие игроки, например, тренируются во Флориде или в других жарких местах.

– Нет, мы просто проводим предсезонку. Например, в прошлом году мы завершали её в Дубае, потому что там гораздо теплее, чем в Монако или Франции. Для меня это было важно, я почувствовал, что это был хороший выбор, и, возможно, мы повторим его снова там или, может быть, в Дохе. Посмотрим.

Но когда слишком жарко, тренироваться тоже тяжело для организма, так что нужно находить баланс. Для меня главное — быть готовым ментально, потому что играть в таких условиях очень тяжело: жарко и влажно. Но это одинаково для обоих игроков, так что нужно просто принять это, – сказал Синнер на пресс-конференции турнира в Цинциннати.