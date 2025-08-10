Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер рассказал, проводит ли он подготовку к матчам в условиях жары

Янник Синнер рассказал, проводит ли он подготовку к матчам в условиях жары
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, проводит ли он отдельную подготовку для адаптации к матчам в жарких погодных условиях.

– Ты делаешь что-то особенное в тренировках, чтобы подготовиться к жарким условиям игры? Многие игроки, например, тренируются во Флориде или в других жарких местах.
– Нет, мы просто проводим предсезонку. Например, в прошлом году мы завершали её в Дубае, потому что там гораздо теплее, чем в Монако или Франции. Для меня это было важно, я почувствовал, что это был хороший выбор, и, возможно, мы повторим его снова там или, может быть, в Дохе. Посмотрим.

Но когда слишком жарко, тренироваться тоже тяжело для организма, так что нужно находить баланс. Для меня главное — быть готовым ментально, потому что играть в таких условиях очень тяжело: жарко и влажно. Но это одинаково для обоих игроков, так что нужно просто принять это, – сказал Синнер на пресс-конференции турнира в Цинциннати.

Материалы по теме
«Не надеваю вещи просто ради стиля». Синнер объяснил, почему продолжает носить налокотник
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android