Джессика Пегула вышла в третий круг «тысячника» в Цинциннати

Четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула вышла в третий круг турнира WTA-1000, проходящего в Цинциннати (США). В матче второго круга она была сильнее австралийской теннисистки Кимберли Биррелл (82-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. За время матча Пегула сделала пять подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из девяти. Кимберли Биррелл сделала два эйса, допустила девять двойных ошибок и смогла реализовать единственный заработанный за матч брейк-пойнт.

В матче третьего круга турнира в Цинциннати Джессика Пегула сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.