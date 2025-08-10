Джессика Пегула вышла в третий круг «тысячника» в Цинциннати
Поделиться
Четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула вышла в третий круг турнира WTA-1000, проходящего в Цинциннати (США). В матче второго круга она была сильнее австралийской теннисистки Кимберли Биррелл (82-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.
Цинциннати (ж). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 22:20 МСК
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. За время матча Пегула сделала пять подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из девяти. Кимберли Биррелл сделала два эйса, допустила девять двойных ошибок и смогла реализовать единственный заработанный за матч брейк-пойнт.
В матче третьего круга турнира в Цинциннати Джессика Пегула сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 августа 2025
-
00:31
-
00:24
-
00:07
-
00:01
-
00:00
- 10 августа 2025
-
23:48
-
23:37
-
23:08
-
23:08
-
22:57
-
22:44
-
22:42
-
22:37
-
22:12
-
22:08
-
22:00
-
21:54
-
21:53
-
21:42
-
21:00
-
20:24
-
20:16
-
20:15
-
20:07
-
19:51
-
19:18
-
19:03
-
18:58
-
18:38
-
18:35
-
18:27
-
18:13
-
18:05
-
18:00
-
17:55