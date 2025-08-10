Скидки
Теннис

Джессика Пегула – Кимберли Биррелл, результат матча 10 августа 2025, счет 2:0, 2-й круг WTA-1000 в Цинциннати

Джессика Пегула вышла в третий круг «тысячника» в Цинциннати
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула вышла в третий круг турнира WTA-1000, проходящего в Цинциннати (США). В матче второго круга она была сильнее австралийской теннисистки Кимберли Биррелл (82-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Цинциннати (ж). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 22:20 МСК
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. За время матча Пегула сделала пять подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из девяти. Кимберли Биррелл сделала два эйса, допустила девять двойных ошибок и смогла реализовать единственный заработанный за матч брейк-пойнт.

В матче третьего круга турнира в Цинциннати Джессика Пегула сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.

