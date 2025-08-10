Попырин вышел в третий круг турнира в Цинциннати, где сыграет с Рублёвым
19-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге он обыграл испанца Мартина Ландалус-Лакамбру со счётом 7:6 (7:3), 6:3.
Цинциннати (м). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 21:25 МСК
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Мартин Ландалус-Лакамбра
М. Ландалус-Лакамбра
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. В её рамках Попырин 13 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Ландалус-Лакамбры семь эйсов, семь двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 14 заработанных.
В третьем круге соревнований в Цинциннати Алексей Попырин сыграет с российским теннисистом Андреем Рублёвым, который на старте «Мастерса» обыграл американца Лёнера Тьена.
