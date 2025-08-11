Гауфф — о стартовом матче в Цинциннати: подача в начале игры немного подвела
Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась ощущениями после матча второго круга «тысячника» в Цинциннати (США), где она встречалась с представительницей Китая Ван Синьюй и одержала победу со счётом 6:3, 6:2.
Цинциннати (ж). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 20:40 МСК
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Кори Гауфф
К. Гауфф
«С задней линии всё ощущалось довольно хорошо. Подача в начале игры немного подвела, но я смогла справиться и разобраться с этим. На тренировках всю неделю я чувствовала себя уверенно в розыгрышах, так что рада, что это удалось перенести и на сегодняшний матч. Здесь корт немного быстрее, чем в Монреале, так что приходится подстраиваться и я всё ещё привыкаю», – сказала Гауфф в студии Tennis Channel.
В третьем круге «тысячника» в Цинциннати Кори Гауфф сыграет с украинской теннисисткой Даяной Ястремской.
