Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф — о стартовом матче в Цинциннати: подача в начале игры немного подвела

Гауфф — о стартовом матче в Цинциннати: подача в начале игры немного подвела
Комментарии

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась ощущениями после матча второго круга «тысячника» в Цинциннати (США), где она встречалась с представительницей Китая Ван Синьюй и одержала победу со счётом 6:3, 6:2.

Цинциннати (ж). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 20:40 МСК
Ван Синьюй
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«С задней линии всё ощущалось довольно хорошо. Подача в начале игры немного подвела, но я смогла справиться и разобраться с этим. На тренировках всю неделю я чувствовала себя уверенно в розыгрышах, так что рада, что это удалось перенести и на сегодняшний матч. Здесь корт немного быстрее, чем в Монреале, так что приходится подстраиваться и я всё ещё привыкаю», – сказала Гауфф в студии Tennis Channel.

В третьем круге «тысячника» в Цинциннати Кори Гауфф сыграет с украинской теннисисткой Даяной Ястремской.

Материалы по теме
Кори Гауфф вышла в третий круг «тысячника» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android