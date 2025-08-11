Гауфф — о стартовом матче в Цинциннати: подача в начале игры немного подвела

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась ощущениями после матча второго круга «тысячника» в Цинциннати (США), где она встречалась с представительницей Китая Ван Синьюй и одержала победу со счётом 6:3, 6:2.

«С задней линии всё ощущалось довольно хорошо. Подача в начале игры немного подвела, но я смогла справиться и разобраться с этим. На тренировках всю неделю я чувствовала себя уверенно в розыгрышах, так что рада, что это удалось перенести и на сегодняшний матч. Здесь корт немного быстрее, чем в Монреале, так что приходится подстраиваться и я всё ещё привыкаю», – сказала Гауфф в студии Tennis Channel.

В третьем круге «тысячника» в Цинциннати Кори Гауфф сыграет с украинской теннисисткой Даяной Ястремской.