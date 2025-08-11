Карлос Алькарас с победы стартовал на «Мастерсе» в Цинциннати

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге он обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура со счётом 6:1, 2:6, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Алькарас шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Джумхура два эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований Карлос Алькарас встретится с победителем матча Таллон Грикспор (Нидерланды) — Хамад Меджедович (Сербия).