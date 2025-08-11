Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас — Дамир Джумхур, результат матча 10 августа, счёт 2:1, 2-й круг турнира в Цинциннати

Карлос Алькарас с победы стартовал на «Мастерсе» в Цинциннати
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге он обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура со счётом 6:1, 2:6, 6:3.

Цинциннати (м). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 22:15 МСК
Дамир Джумхур
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 3
6 		2 6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Алькарас шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Джумхура два эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований Карлос Алькарас встретится с победителем матча Таллон Грикспор (Нидерланды) — Хамад Меджедович (Сербия).

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Материалы по теме
Попырин вышел в третий круг турнира в Цинциннати, где сыграет с Рублёвым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android