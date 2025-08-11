Карлос Алькарас с победы стартовал на «Мастерсе» в Цинциннати
Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге он обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура со счётом 6:1, 2:6, 6:3.
Цинциннати (м). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 22:15 МСК
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|2
|6
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Алькарас шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Джумхура два эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
В третьем круге соревнований Карлос Алькарас встретится с победителем матча Таллон Грикспор (Нидерланды) — Хамад Меджедович (Сербия).
