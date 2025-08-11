Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина – Лючия Бронцетти, результат матча 10 августа 2025, счет 1:2, 2-й круг WTA-1000 в Цинциннати

Дарья Касаткина проиграла Лючии Бронцетти во втором круге «тысячника» в Цинциннати
Комментарии

17-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000, проходящего в американском Цинциннати. В матче второго круга Касаткина проиграла итальянской теннисистке Лючии Бронцетти (61-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:1, 4:6.

Цинциннати (ж). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Дарья Касаткина
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		1 6
         
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. За время матча Бронцетти сделала две подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Касаткина сделала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов.

В третьем круге «тысячника» в Цинциннати Лючия Бронцетти сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

Материалы по теме
Александрова — в третьем круге Цинциннати: россиянка победила со скрытой «баранкой»
Александрова — в третьем круге Цинциннати: россиянка победила со скрытой «баранкой»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android