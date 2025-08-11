Дарья Касаткина проиграла Лючии Бронцетти во втором круге «тысячника» в Цинциннати
17-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000, проходящего в американском Цинциннати. В матче второго круга Касаткина проиграла итальянской теннисистке Лючии Бронцетти (61-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:1, 4:6.
Цинциннати (ж). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|1
|6
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. За время матча Бронцетти сделала две подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Касаткина сделала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов.
В третьем круге «тысячника» в Цинциннати Лючия Бронцетти сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.
