Дарья Касаткина проиграла Лючии Бронцетти во втором круге «тысячника» в Цинциннати

17-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000, проходящего в американском Цинциннати. В матче второго круга Касаткина проиграла итальянской теннисистке Лючии Бронцетти (61-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:1, 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. За время матча Бронцетти сделала две подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Касаткина сделала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов.

В третьем круге «тысячника» в Цинциннати Лючия Бронцетти сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.