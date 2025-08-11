Скидки
«Словно на американских горках». Алькарас — о победе над Джумхуром в Цинциннати

«Словно на американских горках». Алькарас — о победе над Джумхуром в Цинциннати
Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Счёт — 6:1, 2:6, 6:3.

Цинциннати (м). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 22:15 МСК
Дамир Джумхур
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 3
6 		2 6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Чувствую себя словно на американских горках. Много хороших эмоций, много плохих… Всё, что могу сказать — рад победе. Постараюсь завтра вернуть себе уверенность. Сегодня было немного сложно. Дамир играет очень умно, и я должен быть максимально сосредоточен и готов к этому. Завтра будет день отдыха, чтобы вернуть себе уверенность и, надеюсь, подготовиться к следующему раунду», — сказал Алькарас в интервью на корте.

