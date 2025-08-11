«Словно на американских горках». Алькарас — о победе над Джумхуром в Цинциннати

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Счёт — 6:1, 2:6, 6:3.

«Чувствую себя словно на американских горках. Много хороших эмоций, много плохих… Всё, что могу сказать — рад победе. Постараюсь завтра вернуть себе уверенность. Сегодня было немного сложно. Дамир играет очень умно, и я должен быть максимально сосредоточен и готов к этому. Завтра будет день отдыха, чтобы вернуть себе уверенность и, надеюсь, подготовиться к следующему раунду», — сказал Алькарас в интервью на корте.