«Плыли с аллигатором в одном направлении». Кори Гаууф рассказала об отдыхе после Уимблдона

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о своём опыте плавания на каяках во время небольшого отпуска после раннего вылета с Уимблдона-2025. Гауфф проиграла в первом круге турнира украинке Даяне Ястремской (6:7 (3:7), 1:6).

– Мы поехали на север Флориды, были и в центральной части штата. Я никогда там раньше не была. Это такое место, напоминающее деревенскую местность. Южная и северная Флорида — как два разных штата, и я не понимаю, почему их до сих пор не разделили. Никогда в жизни не видела такого деревенского колорита, но это было круто. Мы катались на каяках, я плавала в источниках, была рядом с аллигаторами. Мы видели одного прямо во время каякинга.

– Ты не испугалась?
– Нет. Я доверяла нашему гиду. Он сказал, что, если их не трогать, они тебя тоже не тронут. Плыли с аллигатором в одном направлении, он это заметил, потом развернулся и уплыл. Думаю, он больше боялся нас.

В каяке я чувствовала себя нормально. А вот плавала я в другом источнике, где аллигаторов почти не бывает. Это был классный опыт — снова побывать на природе. Я бы повторила, – сказала Гауфф в студии Tennis Channel.

