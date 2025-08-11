Скидки
«Победа — настоящее облегчение». Алькарас — об условиях в Цинциннати

Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об условиях на «Мастерсе» в Цинциннати (США). Во втором круге он обыграл Дамира Джумхура со счётом 6:1, 2:6, 6:3.

Цинциннати (м). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 22:15 МСК
Дамир Джумхур
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 3
6 		2 6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Здесь трудно играть в хороший теннис. Мяч очень быстро летит, очень быстро движется. Нужно быть готовым занять хорошую позицию для каждого удара, и это действительно трудно сделать. Нужно понимать, что в матче будут несколько розыгрышей и геймов, когда вы не будете чувствовать себя хорошо, поэтому нужно правильно сохранять позитивные мысли… Победа — настоящее облегчение», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

