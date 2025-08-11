Бруксби и Казо провели 30-минутный гейм во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

101-я ракетка мира американский теннисист Дженсон Бруксби и 76-й номер мирового рейтинга из Франции Артур Казо провели 30-минутный гейм в матче второго круга на «Мастерсе» в Цинциннати (США). Во втором сете при счёте 1:0 теннисисты провели гейм, где 17 раз был счёт «ровно». Бруксби забрал гейм и в итоге обыграл Казо со счётом 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. В её рамках Бруксби три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Казо пять эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Бруксби встретится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Валентен Руае (Франция).