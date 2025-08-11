«Безлимитная еда». Гауфф назвала главный плюс турнира в Цинциннати

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о своих впечатлениях от организации турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Инфраструктура здесь отличная, приятно видеть такие инвестиции в теннис, особенно в Штатах. Просто здорово быть здесь. Хорошие раздевалки, бесплатные асаи-боулы (блюдо из овсяных хлопьев, ягод, фруктов и семян. — Прим. «Чемпионата») это, наверное, мой главный хит недели, плюс бесплатные смузи. Я ем всё это каждый день. А ещё безлимитная еда — люблю поесть, так что это, пожалуй, моя любимая часть: не нужно переживать, что баланс на карточке закончится (смеётся). В моей команде все ребята тоже с хорошим аппетитом, так что еда для нас — главный плюс. Отдельный респект организаторам за это.

Здесь есть корты для пиклбола, хотя я в него никогда не играла и, вероятно, не буду. Но площадки для падела очень классные. Мы там играли в «фут-теннис» (игра футбольным мячом через теннисную сетку на площадке. – Прим. «Чемпионата»)», – сказала Гауфф в студии Tennis Channel.