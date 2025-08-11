Даниил Медведев проиграл 85-й ракетке мира на старте турнира в Цинциннати

15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл на старте турнира в Цинциннати. В матче второго круга он уступил 85-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону со счётом 7:6 (7:0), 4:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 2 час 20 минут. За это время Медведев сделал 18 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Уолтона четыре подачи навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Уолтон встретится с чехом Иржи Легечкой.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.