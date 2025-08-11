Медведев засунул голову в морозильную камеру по ходу матча с Уолтоном в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев тяжело переносил температурные условия на турнире в Цинциннати во время матча второго круга против австралийца Бена Уолтона. Медведев проиграл в трёх сетах со счётом 7:6 (7:0), 4:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 2 час 20 минут.

По ходу матча Медведев из-за жары даже опустил голову в морозильную камеру. Также он прикладывал полотенце к своей голове.

Фото: Кадр из трансляции

В следующем круге Уолтон встретится с чехом Иржи Легечкой.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.