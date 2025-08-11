Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев засунул голову в морозильную камеру по ходу матча с Уолтоном в Цинциннати

Медведев засунул голову в морозильную камеру по ходу матча с Уолтоном в Цинциннати
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев тяжело переносил температурные условия на турнире в Цинциннати во время матча второго круга против австралийца Бена Уолтона. Медведев проиграл в трёх сетах со счётом 7:6 (7:0), 4:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 2 час 20 минут.

Цинциннати (м). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 22:55 МСК
Адам Уолтон
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 0 		6 6
7 7 		4 1
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

По ходу матча Медведев из-за жары даже опустил голову в морозильную камеру. Также он прикладывал полотенце к своей голове.

Фото: Кадр из трансляции

В следующем круге Уолтон встретится с чехом Иржи Легечкой.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

Материалы по теме
Медведев сенсационно проиграл 85-й ракетке мира. Даже 18 эйсов не спасли Даниила
Медведев сенсационно проиграл 85-й ракетке мира. Даже 18 эйсов не спасли Даниила
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android