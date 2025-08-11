Медведев засунул голову в морозильную камеру по ходу матча с Уолтоном в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев тяжело переносил температурные условия на турнире в Цинциннати во время матча второго круга против австралийца Бена Уолтона. Медведев проиграл в трёх сетах со счётом 7:6 (7:0), 4:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 2 час 20 минут.
Цинциннати (м). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 22:55 МСК
Адам Уолтон
А. Уолтон
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|1
Даниил Медведев
Д. Медведев
По ходу матча Медведев из-за жары даже опустил голову в морозильную камеру. Также он прикладывал полотенце к своей голове.
Фото: Кадр из трансляции
В следующем круге Уолтон встретится с чехом Иржи Легечкой.
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.
