Кудерметова с Мертенс вышла во второй круг турнира в Цинциннати в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элисой Мертенс с победы стартовала на турнире в Цинциннати в парном разряде. На старте турнира они обыграли румынский дуэт Жаклин Кристиан/Елена-Габриэла Русе со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 1:0 (12:10)

Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. За это время Кудерметова и Мертенс сделали шесть эйсов, допустили одну двойную ошибку и реализовали три из семи брейк-пойнтов. На счету их соперниц шесть подач навылет, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Кудерметова и Мертенс встретятся Барборой Крейчиковой (Чехия) и Еленой Остапенко (Латвия).