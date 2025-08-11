Элина Свитолина не смогла выйти в 3-й круг «тысячника» в Цинциннати, проиграв Крейчиковой

13-я ракетка мира 30-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге соревнований Элина уступила в трёх сетах 80-й в рейтинге 29-летней чешской спортсменке Барборе Крейчиковой (экс-вторая ракетка мира) со счётом 6:2, 4:6, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 4 минуты. Украинская спортсменка в этой встрече сделала четыре подачи навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, 12 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В следующем круге Крейчикова сыграет с 17-летней представительница США Ивой Йович (88).

