Бен Шелтон на отказе Уго Карабельи вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
Поделиться
Шестая ракетка мира 22-летний американский теннисист Бен Шелтон уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге он победил на отказе 26-летнего аргентинца Камило Уго Карабельи (47-й в рейтинге) со счётом 6:3, 3:1.
Цинциннати (м). 2-й круг
11 августа 2025, понедельник. 02:10 МСК
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|3
|
|1
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Встреча продолжалась 59 минут. В её рамках Шелтон четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету аргентинца ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.
За выход в 1/8 финала Шелтон поспорит с 37-летним представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом (53).
Главные победы россиян в большом теннисе:
Комментарии
- 11 августа 2025
-
03:23
-
03:21
-
02:27
-
02:14
-
01:23
-
00:58
-
00:54
-
00:45
-
00:31
-
00:24
-
00:07
-
00:01
-
00:00
- 10 августа 2025
-
23:48
-
23:37
-
23:08
-
23:08
-
22:57
-
22:44
-
22:42
-
22:37
-
22:12
-
22:08
-
22:00
-
21:54
-
21:53
-
21:42
-
21:00
-
20:24
-
20:16
-
20:15
-
20:07
-
19:51
-
19:18
-
19:03