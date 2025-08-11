Скидки
Бен Шелтон — Камило Уго Карабельи, результат матча 11 августа 2025, счёт 2:0, 2-й круг Мастерса в Цинциннати

Бен Шелтон на отказе Уго Карабельи вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

Шестая ракетка мира 22-летний американский теннисист Бен Шелтон уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге он победил на отказе 26-летнего аргентинца Камило Уго Карабельи (47-й в рейтинге) со счётом 6:3, 3:1.

Цинциннати (м). 2-й круг
11 августа 2025, понедельник. 02:10 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3
3 		1
         
Камило Уго Карабельи
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи

Встреча продолжалась 59 минут. В её рамках Шелтон четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету аргентинца ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

За выход в 1/8 финала Шелтон поспорит с 37-летним представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом (53).

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Главные победы россиян в большом теннисе:

Комментарии
Новости. Теннис
