Бен Шелтон на отказе Уго Карабельи вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

Шестая ракетка мира 22-летний американский теннисист Бен Шелтон уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге он победил на отказе 26-летнего аргентинца Камило Уго Карабельи (47-й в рейтинге) со счётом 6:3, 3:1.

Встреча продолжалась 59 минут. В её рамках Шелтон четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету аргентинца ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

За выход в 1/8 финала Шелтон поспорит с 37-летним представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом (53).

