Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Софья Кенин — Варвара Грачева, результат матча 11 августа 2025, счёт 1:2, 2-й круг турнира WTA-1000 в Цинциннати, США

Варвара Грачёва обыграла Софью Кенин во втором круге турнира в Цинциннати
Комментарии

Бывшая российская теннисистка, ныне представляющая Францию, Варвара Грачёва вышла в третий круг турнира в Цинциннати. В матче второго круга она обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 час 28 минут. За это время Грачёва сделала 15 эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету Кенин три подачи навылет, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Грачёва встретится с победителем пары Каролин Гарсия (Франция) – Каролина Мухова (Чехия).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android