Варвара Грачёва обыграла Софью Кенин во втором круге турнира в Цинциннати

Бывшая российская теннисистка, ныне представляющая Францию, Варвара Грачёва вышла в третий круг турнира в Цинциннати. В матче второго круга она обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 час 28 минут. За это время Грачёва сделала 15 эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету Кенин три подачи навылет, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Грачёва встретится с победителем пары Каролин Гарсия (Франция) – Каролина Мухова (Чехия).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.