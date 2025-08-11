Скидки
Карен Хачанов — Валентен Руае, результат матча 11 августа 2025, счёт 2:0, 2-й круг турнира ATP-1000 в Цинциннати

Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

12-я ракетка мира 29-летний российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге он победил 24-летнего француза Валентена Руае (104-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 ().

Цинциннати (м). 2-й круг
11 августа 2025, понедельник. 01:45 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Валентен Руае
Франция
Валентен Руае
В. Руае

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. В её рамках Хачанов семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету француза шесть эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в 1/8 финала Хачанов поспорит с 24-летним представителем США Дженсоном Бруксби (101).

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Бен Шелтон на отказе Уго Карабельи вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннис на Олимпиадах:

