Карлос Алькарас: хочу заставлять своих соперников страдать

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, в какой теннис хочет играть.

«Мне бы хотелось продолжать играть очень агрессивно. Здесь очень быстрые условия, поэтому, если есть возможность атаковать рано, всё становится намного лучше. Я хотел бы заставлять своих соперников страдать, но при этом продолжать чувствовать себя всё лучше. Этот турнир потрясающий, люди здесь замечательные. Я хотел бы сыграть здесь больше матчей и с каждым днём чувствовать себя всё лучше и лучше», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Ранее Алькарас во втором круге турнира в Цинциннати обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура.