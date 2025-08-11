Карлос Алькарас: хочу заставлять своих соперников страдать
Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, в какой теннис хочет играть.
Цинциннати (м). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 22:15 МСК
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|2
|6
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Мне бы хотелось продолжать играть очень агрессивно. Здесь очень быстрые условия, поэтому, если есть возможность атаковать рано, всё становится намного лучше. Я хотел бы заставлять своих соперников страдать, но при этом продолжать чувствовать себя всё лучше. Этот турнир потрясающий, люди здесь замечательные. Я хотел бы сыграть здесь больше матчей и с каждым днём чувствовать себя всё лучше и лучше», — приводит слова Алькараса Punto de Break.
Ранее Алькарас во втором круге турнира в Цинциннати обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура.
