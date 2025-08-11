Евгений Кафельников объяснил, как ему удавалось избегать глубоких спадов в карьере

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёх — в парном, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Евгений Кафельников рассказал, как ему удавалось принимать участие более чем в 30 турнирах за сезон, а также вспомнил о своём историческом победном дубле на «Ролан Гаррос» 1996 года. До сих пор Евгений остаётся последним игроком в мужском теннисе, который победил на одном и том же мэйджоре сразу в двух разрядах — одиночном и парном.

«Провёл большую работу над тем, чтобы подготовить свой организм к таким нагрузкам, поэтому мне это удавалось. Я очень любил соревноваться, мне нравился процесс игры, соперничество, причём намного больше, чем тренировочный. Хорошо ли это было, плохо это было — мы сейчас не будем углубляться в прошлое. Но мне, как выясняется, это очень помогало. Я всё время держал свой организм в игровом тонусе. И поэтому у меня не было таких больших, так сказать, глубоких спадов в карьере. Из-за того, что я ещё, к тому же вдобавок, знал свой организм очень-очень чётко – когда нужно сбросить нагрузку, а когда нужно прибавить. Но это всё с опытом приходит, больше ни с чем.

Я был в очень хорошей спортивной форме и не было никаких предпосылок к тому, чтобы я уставал. Я просто обыгрывал всех своих соперников с большим запасом. Но это всё благодаря тому, что я перед этим очень много работал и всё вкладывал в это. И вот такое случилось. Это было уже стечением обстоятельств и такой трудоёмкой работы, скажем так, которая была проведена до этого», — сказал Кафельников корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

