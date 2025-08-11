«Сами игроки в этом виноваты». Кафельников — о жалобах на расширение «Мастерсов»

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, а ныне вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников высказался по поводу календаря ATP, становящегося всё более плотным — в том числе из-за расширения почти всех «Мастерсов» до полутора недель и семи кругов.

«У каждого игрока есть свой представитель в совете директоров ATP-тура, который голосует за то или иное решение. И если представитель игроков решает всё это расширить, то это их ошибка, никого другого винить в этом не надо. Понимаете? Поэтому то, что происходит, это в том числе вина и игроков, потому что они, видимо, не жёстко отстаивали свою позицию. Вот и всё.

ATP — это общественная организация, где есть представители игроков — есть и игроки, и организаторы. И она, безусловно, не коммерческая организация, там нет никаких своих интересов, всё делается во благо игроков. И все эти действия, которые происходят, они идут во благо игроков, потому что они сами этого хотят. Но если они хотят этого, вы тогда у них спрашивайте, почему так происходит. А то они сначала принимают одни решения, а потом начинают: «Ой, как это всё плохо». Вот никто, кроме них, в этом не виноват», — сказал Кафельников корреспонденту «Чемпионата» Артему Тайманову.

По задумке авторов реформы, увеличение сетки соревнований категории ATP-1000 (и WTA-1000) поможет сократить разрыв между турнирами «Большого шлема» и «Мастерсами».

Материалы по теме Эксклюзив Евгений Кафельников объяснил, как ему удавалось избегать глубоких спадов в карьере

Главные трофеи российского тенниса: