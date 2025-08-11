Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
Немецкий теннисист Александр Зверев (3-й в рейтинге) вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге он победил 20-летнего представителя США Нишеша Басаваредди (109) со счётом 6:3, 6:3.
Цинциннати (м). 2-й круг
11 августа 2025, понедельник. 04:30 МСК
Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В её рамках Александр Зверев десять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Нишеша Басаваредди один эйс и четыре двойные ошибки.
За выход в четвёртый круг Александр Зверев поспорит с 24-летним представителем США Брэндоном Накашимой (31).
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.
