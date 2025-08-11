Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев — Нишеш Басаваредди, результат матча 11 августа 2025, счёт 2:0, 2-й круг турнира ATP-1000 в Цинциннати

Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

Немецкий теннисист Александр Зверев (3-й в рейтинге) вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге он победил 20-летнего представителя США Нишеша Басаваредди (109) со счётом 6:3, 6:3.

Цинциннати (м). 2-й круг
11 августа 2025, понедельник. 04:30 МСК
Нишеш Басаваредди
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В её рамках Александр Зверев десять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Нишеша Басаваредди один эйс и четыре двойные ошибки.

За выход в четвёртый круг Александр Зверев поспорит с 24-летним представителем США Брэндоном Накашимой (31).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Материалы по теме
«Крайне медленное покрытие». Зверев высказался о кортах в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android