Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

Немецкий теннисист Александр Зверев (3-й в рейтинге) вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге он победил 20-летнего представителя США Нишеша Басаваредди (109) со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В её рамках Александр Зверев десять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Нишеша Басаваредди один эйс и четыре двойные ошибки.

За выход в четвёртый круг Александр Зверев поспорит с 24-летним представителем США Брэндоном Накашимой (31).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.