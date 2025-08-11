Турнир «Мастерс» в Цинциннати: результаты матчей с 10 на 11 августа у мужчин
В ночь с10 на 11 августа в Цинциннати (США) прошёл третий игровой день хардового турнира «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей турнира у мужчин.
Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). 2-й круг. Результаты наиболее заметных матчей с 10 на 11 августа:
10 августа:
- Иржи Легечка (Чехия, 22) — Тристан Бойер (США, WC) — 4:6, 6:1, 6:4;
- Франсиско Комесанья (Аргентина) — Лучано Дардери (Италия, 29) — 6:4, 3:1 — отказ Дардери;
- Алекс де Минор (Австралия, 6) — Райлли Опелка (США) — 6:7, 4:6;
- Якуб Меншик (Чехия, 16) — Итан Куинн (США) — 6:4, 6:2;
- Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Кэмерон Норри (Великобритания, 32) — 6:4, 6:3;
- Лёнер Тьен (США) — Андрей Рублёв (Россия, 9) — 6:7, 3:6;
- Лука Нарди (Италия, LL) — Денис Шаповалов (Канада, 24) — 6:7, 6:3, 6:4;
- Адам Уолтон (Австралия, LD) — Даниил Медведев (Россия, 12) — 6:7, 6:4, 6:1;
- Алексей Попырин (Австралия, 21) — Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, Q) — 7:6, 6:3;
- Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 1:6, 6:2; 3:6;
- Дженсон Бруксби (США, WC) — Артур Казо (Франция, LL) — 7:5, 6:1;
- Брэндон Накашима (США, 27) — Александр Блокс (Бельгия, Q) — 4:6, 6:3, 7:6;
- Таллон Грикспор (Нидерланды, 26) — Хамад Меджедович (Сербия) — 4:6, 6:7;
- Карен Хачанов (Россия, 14) — Валентен Руае (Франция, Q) — 6:4, 7:6.
11 августа:
- Бен Шелтон (США, 5) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:3, 3:1 — отказ Уго Карабельи;
- Нишеш Басаваредди (США, WC) — Александр Зверев (Германия, 3) — 3:6, 3:6.
Материалы по теме
Комментарии