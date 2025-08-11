Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир «Мастерс» в Цинциннати: результаты матчей с 10 на 11 августа у мужчин

В ночь с10 на 11 августа в Цинциннати (США) прошёл третий игровой день хардового турнира «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей турнира у мужчин.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). 2-й круг. Результаты наиболее заметных матчей с 10 на 11 августа:

10 августа:

Иржи Легечка (Чехия, 22) — Тристан Бойер (США, WC) — 4:6, 6:1, 6:4;

(Чехия, 22) — Тристан Бойер (США, WC) — 4:6, 6:1, 6:4; Франсиско Комесанья (Аргентина) — Лучано Дардери (Италия, 29) — 6:4, 3:1 — отказ Дардери;

(Аргентина) — Лучано Дардери (Италия, 29) — 6:4, 3:1 — отказ Дардери; Алекс де Минор (Австралия, 6) — Райлли Опелка (США) — 6:7, 4:6;

(США) — 6:7, 4:6; Якуб Меншик (Чехия, 16) — Итан Куинн (США) — 6:4, 6:2;

(Чехия, 16) — Итан Куинн (США) — 6:4, 6:2; Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Кэмерон Норри (Великобритания, 32) — 6:4, 6:3;

(Испания) — Кэмерон Норри (Великобритания, 32) — 6:4, 6:3; Лёнер Тьен (США) — Андрей Рублёв (Россия, 9) — 6:7, 3:6;

(Россия, 9) — 6:7, 3:6; Лука Нарди (Италия, LL) — Денис Шаповалов (Канада, 24) — 6:7, 6:3, 6:4;

(Италия, LL) — Денис Шаповалов (Канада, 24) — 6:7, 6:3, 6:4; Адам Уолтон (Австралия, LD) — Даниил Медведе в (Россия, 12) — 6:7, 6:4, 6:1;

(Австралия, LD) — в (Россия, 12) — 6:7, 6:4, 6:1; Алексей Попырин (Австралия, 21) — Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, Q) — 7:6, 6:3;

(Австралия, 21) — Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, Q) — 7:6, 6:3; Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 1:6, 6:2; 3:6;

(Испания, 2) — 1:6, 6:2; 3:6; Дженсон Бруксби (США, WC) — Артур Казо (Франция, LL) — 7:5, 6:1;

(США, WC) — Артур Казо (Франция, LL) — 7:5, 6:1; Брэндон Накашима (США, 27) — Александр Блокс (Бельгия, Q) — 4:6, 6:3, 7:6;

Таллон Грикспор (Нидерланды, 26) — Хамад Меджедович (Сербия) — 4:6, 6:7;

(Сербия) — 4:6, 6:7; Карен Хачанов (Россия, 14) — Валентен Руае (Франция, Q) — 6:4, 7:6.

11 августа:

Бен Шелтон (США, 5) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:3, 3:1 — отказ Уго Карабельи;

(США, 5) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:3, 3:1 — отказ Уго Карабельи; Нишеш Басаваредди (США, WC) — Александр Зверев (Германия, 3) — 3:6, 3:6.