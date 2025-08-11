Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Цинциннати: результаты матчей с 10 на 11 августа

В ночь с 10 на 11 августа в Цинциннати (США) прошёл очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. В его рамках состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными результатами матчей турнира.

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 2-й круг. Результаты 10-11 августа:

Даяна Ястремская (Украина, 32) — Виктория Томова (Болгария, Q) — 6:4, 2:6, 6:2;

(Украина, 32) — Виктория Томова (Болгария, Q) — 6:4, 2:6, 6:2; Жасмин Паолини (Италия, 7) — Мария Саккари (Греция) — 7:6, 7:6;

(Италия, 7) — Мария Саккари (Греция) — 7:6, 7:6; Вероника Кудерметова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 17) — 6:4, 7:6;

(Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 17) — 6:4, 7:6; Эмма Наварро (США, 6) — Элла Зайдель (Германия, Q) — 4:6, 6:1, 4:6;

(Германия, Q) — 4:6, 6:1, 4:6; Ван Синьюй (Китай) — Кори Гауфф (США, 2) — 3:6, 2:6;

(США, 2) — 3:6, 2:6; Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Елена Остапенко (Латвия, 23) — отказ Осорио-Серрано;

(Латвия, 23) — отказ Осорио-Серрано; Кимберли Биррелл (Австралия) — Джессика Пегула (США, 4) — 4:6, 3:6;

(США, 4) — 4:6, 3:6; Дарья Касаткина (Австралия, 15) — Лючия Бронцетти (Италия) — 3:6, 6:1, 4:6;

(Италия) — 3:6, 6:1, 4:6; Софья Кенин (США, 24) — Варвара Грачёва (Франция, Q) — 7:6, 3:6, 3:6;

(Франция, Q) — 7:6, 3:6, 3:6; Барбора Крейчикова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 10) — 2:6, 6:4, 6:3.

Турнир в Цинциннати с призовым фондом $ 5 152 599 проходит с 7 по 18 августа.