Сенсационное поражение Медведева, Забарный завершает переход в «ПСЖ». Главное к утру
15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл 85-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону на старте турнира в Цинциннати, защитник «Борнмута» Илья Забарный прибыл в Париж, чтобы заключить контракт с «ПСЖ», 12-я ракетка мира 29-летний российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, во втором круге победив 24-летнего француза Валентена Руае. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев проиграл 85-й ракетке мира на старте турнира в Цинциннати.
- Забарный прибыл в Париж для завершения трансфера в «ПСЖ» — RMC Sport.
- Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати.
- «Ростов» в большинстве переиграл «Пари НН» в матче РПЛ.
- Андрей Рублёв обыграл Лёнера Тьена на старте «Мастерса» в Цинциннати.
- Стали известны подробности предполагаемого контракта Сперцяна с «Саутгемптоном».
- Костюк снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы. Швёнтек вышла в 4-й круг без борьбы.
- «Интер Майами» без Месси разгромно проиграл «Орландо» в матче МЛС.
- Дарья Касаткина проиграла Лючии Бронцетти во втором круге «тысячника» в Цинциннати.
- «Барселона» разгромила «Комо» в матче за Кубок Жоана Гампера.
- Элина Свитолина не смогла выйти в 3-й круг «тысячника» в Цинциннати, проиграв Крейчиковой.
