Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

11 августа главные новости спорта, результаты тенниса в Цинциннати, футбол, РПЛ, трансферы, Даниил Медведев, Хачанов, Рублёв

Сенсационное поражение Медведева, Забарный завершает переход в «ПСЖ». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл 85-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону на старте турнира в Цинциннати, защитник «Борнмута» Илья Забарный прибыл в Париж, чтобы заключить контракт с «ПСЖ», 12-я ракетка мира 29-летний российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, во втором круге победив 24-летнего француза Валентена Руае. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев проиграл 85-й ракетке мира на старте турнира в Цинциннати.
  2. Забарный прибыл в Париж для завершения трансфера в «ПСЖ» — RMC Sport.
  3. Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати.
  4. «Ростов» в большинстве переиграл «Пари НН» в матче РПЛ.
  5. Андрей Рублёв обыграл Лёнера Тьена на старте «Мастерса» в Цинциннати.
  6. Стали известны подробности предполагаемого контракта Сперцяна с «Саутгемптоном».
  7. Костюк снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы. Швёнтек вышла в 4-й круг без борьбы.
  8. «Интер Майами» без Месси разгромно проиграл «Орландо» в матче МЛС.
  9. Дарья Касаткина проиграла Лючии Бронцетти во втором круге «тысячника» в Цинциннати.
  10. «Барселона» разгромила «Комо» в матче за Кубок Жоана Гампера.
  11. Элина Свитолина не смогла выйти в 3-й круг «тысячника» в Цинциннати, проиграв Крейчиковой.
Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: футбол и Кубок Минска по хоккею
Топ-матчи понедельника: футбол и Кубок Минска по хоккею
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android