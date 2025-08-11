Сенсационное поражение Медведева, Забарный завершает переход в «ПСЖ». Главное к утру

15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл 85-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону на старте турнира в Цинциннати, защитник «Борнмута» Илья Забарный прибыл в Париж, чтобы заключить контракт с «ПСЖ», 12-я ракетка мира 29-летний российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, во втором круге победив 24-летнего француза Валентена Руае. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».