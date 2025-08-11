Евгений Кафельников рассказал, как теннисисты справляются с постоянными разъездами

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, ныне вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников ответил на вопрос о том, как на теннисистах сказывается то, что они большую часть сезона проводят в разъездах.

«Откуда я могу знать, как это на них сказывается. У каждого всё индивидуально. Это вопрос вы точно не по адресу задаёте. Как я могу знать, что там у Джоковича, ещё кого-то. Рассказать на своём примере? На мне это никак не сказывалось. Я ещё раз говорю: я делал свою работу и любил свою работу. И никогда не канючил, не ныл, что тяжело играть, что не готов ездить и так далее. У меня никогда таких проблем не было», — сказал Кафельников корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Напомним, Евгений Кафельников — самый титулованный российский теннисист и бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.