Медведев — о хардовом сезоне: постараюсь выложиться по максимуму

Чемпион US Open — 2021, 15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своих целях на ближайшие турниры.

«В теннисе очень сложно понять проблему. Я мог бы найти 10 причин и не знал бы, какая из них главная. Что бы мы ни делали, мы стараемся совершенствоваться. Мы обсудили с командой: где мы можем добиться большего успеха? Что мы можем изменить? Мы обсудили некоторые моменты, и я попытаюсь воплотить их в жизнь. Сейчас самая захватывающая часть сезона, до следующего года в Майами мы будем играть на харде. Так что я постараюсь выложиться по максимуму и получить удовольствие. Это возможность, и я хочу принять её как вызов, чтобы попытаться повысить свой уровень на крупных турнирах, стараясь продвигаться шаг за шагом», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Ранее Даниил Медведев проиграл на старте «Мастерса» в Цинциннати. В матче второго круга он уступил 85-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону со счётом 7:6 (7:0), 4:6, 1:6.

