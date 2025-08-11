Скидки
Александр Зверев прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

Комментарии

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге он победил 20-летнего представителя США Нишеша Басаваредди (109). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Цинциннати (м). 2-й круг
11 августа 2025, понедельник. 04:30 МСК
Нишеш Басаваредди
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Я запросил ночной матч из-за того, что приехал из Торонто, где намного холоднее, и мне было нужно несколько дней, чтобы привыкнуть к жаре и условиям. Я доволен победой и тем, как сыграл», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

За выход в четвёртый круг Александр Зверев поспорит с 24-летним представителем США Брэндоном Накашимой (31). Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

