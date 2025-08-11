Скидки
Циципас опубликовал пост, затронув проблему поведения людей в социальных сетях

Циципас опубликовал пост, затронув проблему поведения людей в социальных сетях
Греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост, в котором высказался о негативном тренде современного общества.

«Иронично, когда люди говорят «мне всё равно», обновляя свои «сториз» в социальных сетях 18 раз, и ставят лайк на каждую фотографию состоятельного друга, который вспоминает о них только тогда, когда рядом есть камера», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

В субботу, 9 августа, Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), обыграв в стартовом матче турнира венгра Фабиана Марожана (51-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Это второй матч Стефаноса под руководством отца и первая победа. Ранее Циципас сотрудничал с Гораном Иванишевичем.

