Жасмин Паолини высказалась об условиях на турнире WTA-1000 в Цинциннати

Комментарии

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала условия на турнире категории WTA-1000 в американском Цинциннати.

«Не уверена, что в этом году корты медленнее, чем в прошлом сезоне. Покрытие всё ещё очень быстрое, хотя мяч может отскакивать немного выше, чем в прошлом году. Каждый день здесь высокая температура, очень жарко. Многим очень трудно играть в таких условиях. Но мне нравится выступать, когда солнечно и тепло», — приводит слова Паолини Tennis Chanell.

Ранее Паолини вышла в третий круг «тысячника» в Цинциннати, обыграв гречанку Марию Саккари (65-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Турнир в Цинциннати с призовым фондом $ 5 152 599 проходит с 7 по 18 августа.

