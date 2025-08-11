Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв прокомментировал победу над Тьеном во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Андрей Рублёв прокомментировал победу над Тьеном во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге соревнований он со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграл американца Лёнера Тьена (55-й в рейтинге), которому ранее уступил на турнире ATP-500 в Вашингтоне.

Цинциннати (м). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«В этом матче я хотя бы играл. Когда мы встречались в Вашингтоне, у меня было полно возможностей, которые я не реализовал, позволив эмоциям взять верх надо мной. Весь второй сет тогда пробубнил, был в негативе, просто отбыл номер, условно говоря. И я понял, если хочу сегодня выиграть, то нужно играть и точно будут шансы. И я просто стал играть», — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующий чемпион соревнований — итальянец Янник Синнер.

Материалы по теме
Как подготовятся Медведев, Рублёв и Хачанов к US Open? Расписание турниров августа
Как подготовятся Медведев, Рублёв и Хачанов к US Open? Расписание турниров августа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android