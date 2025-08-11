Андрей Рублёв прокомментировал победу над Тьеном во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге соревнований он со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграл американца Лёнера Тьена (55-й в рейтинге), которому ранее уступил на турнире ATP-500 в Вашингтоне.
«В этом матче я хотя бы играл. Когда мы встречались в Вашингтоне, у меня было полно возможностей, которые я не реализовал, позволив эмоциям взять верх надо мной. Весь второй сет тогда пробубнил, был в негативе, просто отбыл номер, условно говоря. И я понял, если хочу сегодня выиграть, то нужно играть и точно будут шансы. И я просто стал играть», — сказал Рублёв в интервью «Больше!».
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующий чемпион соревнований — итальянец Янник Синнер.
