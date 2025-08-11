Скидки
«Тяжело, ну а что делать?» Рублёв — о жаре в Цинциннати

«Тяжело, ну а что делать?» Рублёв — о жаре в Цинциннати
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил условия на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США). Многие игроки испытали проблемы во время матчей из-за сильной жары.

«Тяжело, ну а что делать? Смотреть на трибуне тоже тяжело. Там ещё сиденье припекает. Всем тяжело. Такая погода здесь. Все в одних условиях», — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

Напомним, во втором круге соревнований в Цинциннати российский теннисист со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграл американца Лёнера Тьена (55-й в рейтинге), которому ранее уступил на турнире ATP-500 в Вашингтоне. Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующий чемпион соревнований — итальянец Янник Синнер.

