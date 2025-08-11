Скидки
Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от микста US Open, где она выступит в паре с Музетти

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о выступлении в миксте с Лоренцо Музетти на предстоящем US Open — 2025.

«Я очень взволнована, это правда. Мы почти не играли в миксте. Нам придётся собраться и найти способы выступить вместе. Думаю, что всё пройдет отлично. В Нью-Йорке нас ждёт большое мероприятие, которое увидит много людей. Надеюсь, что это будут супервесёлые дни. Нас ждёт трудная сетка. Конечно, нам придётся хорошо подготовиться с точки зрения тактики», — приводит слова Паолини Tennis Chanell.

Матчи смешанного парного разряда на US Open пройдут 19 и 20 августа, а соревнования во всех остальных разрядах — с 24 августа по 7 сентября.

