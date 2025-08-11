Скидки
«Он любит теннис». Кафельников предположил, почему 40-летний Вавринка не завершает карьеру

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Евгений Кафельников оценил игру в туре до 40 лет на примере Стэна Вавринки и объяснил, почему, завершая карьеру, не думал о том, чтобы продолжить выступать ради успехов в парном разряде.

«Вавринка сейчас просто туристом катается по большей части турниров? Да, хотя его игра была блестящая, когда ему было 27, 28, 29 лет. Но у него может быть другое видение происходящего, поэтому он до сих пор продолжает играть, потому что он любит теннис. Мы все любим теннис, но любить можно по-разному.

Вы у меня спросили, почему я в паре не остался. Вот ровно по этим причинам. Потому что я не хотел свой имидж, который у меня был, свои регалии спустить в туалет, проигрывая соперникам, которым я даже в худшие времена не мог и подумать проиграть. Я это так вижу», — сказал Кафельников корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

