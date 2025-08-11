Скидки
Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 11 августа

Комментарии

Сегодня, 11 августа, в Цинциннати (США) пройдёт пятый игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей.

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 3-й круг. Расписание 11 августа (время московское)

  • 18:00. Екатерина Александрова (Россия) — Майя Джойнт (Австралия).
  • 19:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Эмма Радукану (Великобритания).
  • 22:00. Анна Калинская (Россия) — Аманда Анисимова (США).
  • 2:00. Аои Ито (Япония) — Мэдисон Киз (США).
  • 3:30. Елена Рыбакина (Казахстан) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В женском одиночном разряде действующей победительницей является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати
