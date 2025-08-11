Скидки
Карен Хачанов одержал 200-ю победу на хардовом покрытии в карьере

Аудио-версия:
12-я ракетка мира 29-летний российский теннисист Карен Хачанов одержал 200-ю победу в карьере на хардовом покрытии. Сегодня, 11 августа, он вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором раунде он обыграл 24-летнего француза Валентена Руае (104-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Отметим, что Хачанов стал девятым среди игроков, рождённых в 1990 году и позже, кому удалось одержать 200 и более побед на хардовом покрытии. Ранее данного достижения добились Григор Димитров (318), Даниил Медведев (309), Александр Зверев (289), Андрей Рублёв (253), Давид Гоффен (228), Тейлор Фриц (221), Стефанос Циципас (219) и Алекс де Минор (212).

За выход в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати Хачанов поспорит с 24-летним представителем США Дженсоном Бруксби.

