«Мастерс» в Цинциннати: расписание матчей на 11 августа

Сегодня, 11 августа, и в ночь на 12 августа по московскому времени в Цинциннати (США) пройдут очередные матчи хардового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). Расписание матчей 3-го круга 11-12 августа (время московское):

  • 18:00. Алекс Михельсен (США) — Хольгер Руне (Дания);
  • 18:00. Артур Риндеркнеш (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);
  • 19:30. Фрэнсис Тиафо (США) — Уго Умбер (Франция);
  • 21:00. Стефанос Циципас (Греция) — Бенжамин Бонзи (Франция);
  • 21:00. Тейлор Фриц (США) — Лоренцо Сонего (Италия);
  • 2:00. Янник Синнер (Италия) — Габриэль Диалло (Канада);
  • 3:30. Адриан Маннарино (Франция) — Томми Пол (США).
Сетка "Мастерса" В Цинциннати
