Софья Кенин первой среди теннисисток WTA-тура пропустила в сезоне 300 эйсов

Чемпионка Australian Open — 2022, 29-я ракетка мира американская теннисистка Софья Кенин первой в сезоне пропустила 300 эйсов. На счету спортсменки 310 непринятых подач.

Отметим, что на втором месте по данному показателю расположилась Линда Носкова из Чехии, у которой 189 непринятых подач от соперниц в текущем сезоне. Замкнула тройку американка Джессика Пегула (172).

Сегодня, 11 августа, Кенин завершила выступление на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче третьего круга она проиграла бывшей российской теннисистке, ныне представляющей Францию, Варваре Грачёвой. Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 3:6.