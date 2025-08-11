Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Софья Кенин первой среди теннисисток WTA-тура пропустила в сезоне 300 эйсов

Софья Кенин первой среди теннисисток WTA-тура пропустила в сезоне 300 эйсов
Комментарии

Чемпионка Australian Open — 2022, 29-я ракетка мира американская теннисистка Софья Кенин первой в сезоне пропустила 300 эйсов. На счету спортсменки 310 непринятых подач.

Отметим, что на втором месте по данному показателю расположилась Линда Носкова из Чехии, у которой 189 непринятых подач от соперниц в текущем сезоне. Замкнула тройку американка Джессика Пегула (172).

Сегодня, 11 августа, Кенин завершила выступление на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче третьего круга она проиграла бывшей российской теннисистке, ныне представляющей Францию, Варваре Грачёвой. Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 3:6.

Материалы по теме
Рыбакина и Носкова — лидеры по количеству эйсов на турнирах WTA-1000 в 2025 году
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android