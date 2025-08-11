Медведев — о результатах: видимо, я далеко от выхода. Но когда-то найду его

Чемпион US Open — 2021, 15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение на старте «Мастерса» в Цинциннати. В матче второго круга он уступил 85-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону со счётом 7:6 (7:0), 4:6, 1:6.

«Да, физически очень тяжело было. К сожалению, в таких условиях физика выходит на первый план. Сейчас нет ударов, которые спасали раньше из этого. Во втором сете были шансы. В третьем я уже не мог двигаться. Обидно, досадно, период тяжёлый. В теннисе остаётся только искать выход. Пока я его не нашёл. Видимо, далеко от него. Но когда-то найду его», — сказал Медведев в интервью «Больше!».

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.